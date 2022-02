Rouen : le grand chambardement quartier Luciline

Car la Ville de Rouen gère depuis des mois un sacré casse-tête : trouver une solution pour la trentaine d’entreprises obligées de plier bagages afin de laisser la place aux futurs immeubles. Rue Jean Ango, par exemple, l’enseigne Nissan, qui s’est pourtant récemment agrandie, sera expropriée. Elle est la seule concession automobile dans ce cas de figure, selon son directeur Anthony Chirois.

90 % des commerces resteront

La très grande majorité des commerces demeureront cependant dans la ZAC Luciline et 15 % sur le même emplacement, après le chantier. Seuls deux ou trois d’entre eux devraient quitter le quartier ouest et deux ou trois autres cesser leur activité. Citons également le cas du Snooker ou du Crooner, qui éliront domicile dans le futur Hangar 9. “Nos services mettent tout en œuvre pour éviter les cessations d’activité, même temporaires, assure-t-on à la mairie. C’est un travail de longue haleine, réalisé en partenariat avec les entreprises et les promoteurs”.

Parallèlement, le nouveau quartier va permettre la création de 50 000 m2 de surface commerciale supplémentaire.