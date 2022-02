Témoignage : “Agent de sécurité, pas vigile”

Elle emploie aujourd’hui une quarantaine d’agents de sécurité. Leur travail ? “La protection des valeurs marchandes”, explique Ludovic Faucher. Concrètement, la lutte contre les vols, notamment les grands magasins de l’agglomération. “Nous ne remplaçons pas les forces de l’ordre”, précise-t-il toutefois. Les agents de sécurité sont donc à l’affût des faits et gestes, y compris des salariés : “40% des vols ont lieu en interne”. Selon le comportement des personnes appréhendées, coopérantes ou non, les agents de sécurité contactent la police.

Longtemps considérée comme “une voie de garage”, la profession vit depuis deux ans un profond tournant. “Pour être agent de sécurité, il faut maintenant valider un certificat de qualification professionnelle” et non plus seulement avoir un casier judiciaire vierge.

