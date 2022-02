Rouen : très dégradée, la voirie des quais bas rive droite va être refaite

Les quais bas rive droite, notamment au niveau du quai de la Bourse, sont dans un état pitoyable. Tous les automobilistes le savent. La Ville de Rouen a annoncé sur son site internet qu'elle allait procéder à la rénovation de leur voirie, les 24, 25 et 28 octobre, avec deux zones prioritaires : en aval du Pont Corneille et en aval du Pont Jeanne d'Arc.

Elle fera raboter la chaussée, gommer les bosses et appliquera un nouvel enrobé. "Un renforcement de la chaussée sera réalisé par l'apport de matériaux hydrocarbonés et un reprofilage de la voirie permettra à cette dernière de retrouver sa planéité supprimant ainsi le phénomène de "vagues" et le faïençage. Des boucles de comptage seront également enfouies dans la structure de chaussée", précise-t-elle.

Attention, les travaux seront réalisés de jour, jeud 24, vendredi 25 et lundi 28 octobre. Des déviations seront mises en place.