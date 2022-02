60 ans, 4,2 kg et 650 euros pour le Who's Who 2014

La designer et directrice artistique Olivia Putman, le jardinier en chef du Domaine national de Versailles Alain Baraton, le chef Arnaud Donckele ou encore des personnalités du monde de la mode comme Tara Jarmon ou Emilie Luc-Duc Directrice font leur entrée dans le prestigieux ouvrage biographique.

Les artistes, les journalistes, les hommes politiques, les sportifs, les chefs cuisiniers, mais aussi le monde de l'entreprise, les hauts fonctionnaires, les diplomates sont recensés dans ce livre de 4,2 kg.

La cuvée 2014 compte de nouvelles recrues de tous les horizons comme la culture avec le jeune pianiste David Kadouch, le cinéaste Jean-François Richet ou le danseur Etoile à l'Opéra national de Paris Josua Hoffalt, la gastronomie avec Amandine Chaignot, Chef de cuisine au Raphaël et Bernard Vaussion, Chef de cuisine à la Présidence de la République, la mode avec la créatrice Karine Arabian.

Créé en 1953, "Who's Who in France" permet de recenser les personnalités représentatives du monde politique, culturel, scientifique, sportif à travers des biographies co-rédigées et signées par les intéressés. L'ouvrage est vendu au prix unique de 650 euros. Les biographies sont aussi accessibles sur Internet grâce à un abonnement ou à l'unité sur le site Whoswho.fr.

L'édition 2014 du "Who's Who" en chiffres



Total des biographies : 22.342

Nouvelles biographies : 890 nouveaux dont 193 femmes, soit 21,5% de femmes.

Biographies supprimées depuis l'an passé : 913

Prix : 650 euros pour le pack intégral