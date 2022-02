Association rouennaise : les Princes du Vent, coureurs tout terrain

A Rouen, une équipe de coureurs ayant pour point commun de s’entraîner au stade Saint-Exupéry s’est formée et a pris le nom de Princes du Vent. L’équipe compte déjà quelques pointures : quatre d’entre eux ont atteint la ligne d’arrivée de l’Ultra Trail du Mont Blanc, épreuve reine de la discipline. “Dans ces épreuves, il n’y a pas un fort esprit de compétition. Il s’agit davantage de dépassement de soi, de bien-être physique et de sorties au plus près de la nature que de véritables courses” précise Pierrick Guilbart, l’un des Princes du Vent.

Des courses à venir

Cette équipe de passionnés prendra à la fin de l’automne la forme d’une association. “Nous l’inaugurerons en participant à la course de Beuzeville La Grenier pour le Téléthon. Ensuite, nous attaquerons le Trail Tour 76, une succession de neuf courses à travers toute la Seine-Maritime”. Le tout dans l’esprit de partage et de convivialité qui caractérise le trail.

Pratique. Les Princes du vent sur Facebook.