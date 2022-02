Bayeux : il tabasse sa femme à la Poste

Les forces de l'ordre avaient été alertées car une altercation entre un homme et sa compagne âgée de 24 ans était en train de dégénérer. Au milieu des clients, un Bayeusain était en effet en train de frapper très violemment sa compagne. L'homme était tellement énervé que l'arrivée des gendarmes n'a pas suffi à le calmer. L'individu a en effet continué à donner des coups devant eux et, au moment de son interpellation, s'est rebellé et a proféré des injures.

Placé en garde à vue dans les locaux de la compagnie de Bayeux, garde à vue prolongée, il a été présenté au parquet de Caen. Il comparaît en ce moment même devant le Procureur de la République et devrait être jugé rapidement. L'homme était déjà connu des services de gendarmerie pour violences et outrages. Blessée, sa compagne a été hospitalisée et devra observer une interruption de travail temporaire de 8 jours.

Le Bessin Libre