La campagne de vaccination contre la grippe, a été lancée, voici quelques jours. Dans la manche, plus de 77 000 personnes de plus de 65 ans et patients atteints de maladies chroniques notamment, sont fortement incités à se faire vacciner gratuitement contre la grippe. Mais le taux de vaccination est en baisse. De plus de 63 % en 2009, il est passé à 53,5% l’année passée.

Sur plus de 77 000 personnes invitées à se faire vacciner gratuitement contre la grippe l’année passée dans la Manche, 44.000 personnes se sont fait piquer.

Et les réticences sont fortes :

Ecoutez Philippe Decaen, le directeur de la CPAM de la Manche, puis Richard Lery médecin conseil à la CPAM de la Manche

77 000 Manchois invités à se faire vacciner gratuitement contre la grippe Impossible de lire le son.

Lors du précédent épisode grippal, 153 personnes sont décédées du virus grippal en France.