Ifs se dote du plus grand street-park de l'agglomération caennaise

Les travaux ont commencé à la fin du mois dernier sur le site du complexe sportif Pierre Mendès-France à Ifs. Un espace de glisse tout en béton de 416 m2 s’offrira aux amateurs. “Nous avons écarté la piste d’une installation modulaire en métal qui présente plus d’inconvénients, comme de plus fortes nuisances sonores ou un entretien plus important”, explique Maria Demulier, animatrice municipale. Le coût estimé au départ s’en trouve donc plus élevé: 156 000 €. S’y ajoutera un espace de 115 m2 dit de convivialité, aménagé avec du mobilier issu du recyclage de bouteilles en plastique.

Un projet du conseil municipal junior

Les initiateurs du projet tiennent à ce que l’équipement prenne le nom de "street park", de l’anglais "rue", les modules de glisse s’inspirant du mobilier urbain et autres murets, rambardes d’escalier et plans inclinés. Pratiquants de roller, de skate et de bmx devraient s’en donner à cœur joie.

La genèse du projet estdes plus originales. Des enfants âgés de 9 à 13 ans, élus au sein du conseil municipal junior d’Ifs, ont défendu ce street park dès les premières heures de sa conception avec le soutien de Maria Demulier, animatrice. “Ils sont allés rencontrer les élus dans un premier temps, puis ont su monter un dossier, aller se renseigner auprès de trois cabinets d’étude spécialisés et défendre leur conception”.

Une association est actuellement en cours de création avec, pour objectif, de créer des animations et manifestations sportives tout au long de l’année. La structure sera également exploitée par les écoles de la commune. Un moniteur municipal est actuellement formé à cet effet.