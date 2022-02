Sortir en région : jeudi 17 octobre

CALVADOS

Dès ce soir et jusqu'à dimanche, c'est le festival Musique et cinéma à Ouistreham. Au Cabieu ce soir, 20h30 NINA NINJA, film en ciné-concert. La suite du programme est sur cinemalecabieu.cine.allocine.fr





Ce soir à la Poterne , dans le vaugueux à Caen, venez écouter le Emmanuelle Duprey trio avec piano, batterie et contrebasse. 25 ans de swing à retrouver à 21h.





Ce week-end, "LA TIMBA", organise une réunion artistique pas comme les autres : réunir 2 univers dansants et musicaux : le milieu afro-latino comme la salsa ou la bachata et puis le hip-hop. C'est tout simplement le festival « Salsa'n'hip hop ».

Au programme : stages de danse, shows et conférences, et puis 2 salles de danse pour passer une bonne soirée avec de nombreux artistes et DJs qui viendront réchauffer l'ambiance pour la soirée et l'after. RDV salle Acrod'rock rue Jacques Prévert à Giberville.





MANCHE

Samedi, c'est la 5ème édition des Saint Sauveurs du rock à Saint Sauveur Lendelin. Profitez des concerts avec No One is innocent, Jet Blast, ashes warriors et Dorian's Grace mais découvrez aussi les animations proposées en journée.

C'est samedi à Saint Sauveur Lendelin, entrée à 10€. Vous nous écoutez dans la Manche? Appelez après la diffuson de ce rendez-vous à 9h30 et 14h30 et remportez vos places.







L'écurie Belenos ainsi que l'ASA de la Manche organise dimanche son premier

L'écurie Belenos ainsi que l'ASA de la Manche organise dimanche son premier

slalom automobile comptant pour la Coupe de France des Slaloms 2014. Ce sera sur le circuit de Karting du Neufbourg à MORTAIN. De nombreux pilotes sont attendus. Début des épreuves 9H, restauration sur place entrée 5€ gratuit pour les -12 ans.







C'est en fin de journée que vous pourrez rencontrer gratuitement les notaires de Basse-Normandie dans les locaux de Tendance Ouest, entre 17h et 21h.

L'achat immobilier, le mariage, le pacs, l'entreprise, les familles recomposées...les notaires répondront gratuitement à toutes vos questions à Saint Lô et Cherbourg.

ORNE

A partir de mercredi prochain, pour les vacances, faites le plein d'amusement à Alençon.

Découvrez Loisirland au parc Anova, ouvert à partir de mercredi prochain jusqu'au vendredi 1er novembre.





C'est présentation de saison à la salle André Rocton de Domfront. A 20h30,

vous pourrez voir un Concerto pour deux clowns . Ce sont les rois vagabonds et c'est du cirque.





L'équipe de coordination des dons d'organes et de tissus du CHIC Alençon Mamers organise en partenariat avec la troupe de l'Amitié Franco tchéque du Mêle sur Sarthe une soirée théâtre et débat avec des professionnels et des personnes greffées. La pièce Le Don d'Etienne sera jouée ce soir à 20h30 salle Rouault au Mêle sur Sarthe et demain même heure à la salle Verdun de L'aigle.





