Tourville : la Rivière Rose a battu tous les records

Fière de sa manifestation, à l’issue de celle-ci, la direction du centre a pu remettre un chèque de 6 605 € aux Comité féminin pour la prévention et le dépistage des cancers, soit 2 600 € de plus que lors des deux éditions précédentes. De quoi avoir le sourire.

“Au vu du succès de cette 3e édition, je peux vous annoncer qu’une 4e édition verra le jour”, ont confirmé Guillaume Challouatte, le directeur du centre commercial, et Pascal Paumier, président de l’association des commerçants.

Après un échauffement très festif, les 5 km ont été parcourus en 19 min 57 sec par Nadège Talhaoui et les 10 km en 41 min 18 sec par Rachel Havard. Même sans enjeu sportif, la Rivière Rose n’a pas été prise à la légère ! Les autres participantes, dont “la plus jeune”, “la plus âgée” ou encore “les 50 premières inscrites”, ont été récompensées par différents lots.