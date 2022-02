Les rencontres de la sécurité ont débuté dans l'Orne

Par exemple ce mercredi après-midi, Benoît Huber, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, s'est rendu au lycée Mézen, qui forme notamment des jeunes au métier de chauffeur routier.

Le n°2 de la Préfecture s'est livré à une discussion avec une quarantaine d’élèves sur les forces de sécurité : police, gendarmerie, pompiers, douanes, et leurs missions : patrouilles, police judiciaire, police de la route, ordre public, groupes d'intervention...

Ces rencontres de la sécurité se poursuivront ce jeudi, avec des interventions à Alençon au lycée Mézen et au collège Louise Michel, à Flers au collège Jean Monet, et à Argentan au lycée Gabriel et au collège Rostand.