Au cinéma de Ouistreham, l'union de deux arts majeurs

Chaque année le festival Musique et Cinéma accueille davantage de spectateurs. Pour sa 7ème édition, les amateurs pourront profiter des deux arts réunis à travers un programme varié !

- Jeudi 17 à 14h30 : le film Quartet accompagné par le groupe Hoffnung SL, à 20h30 : Nina Ninja en ciné-concert animé par Ana Kap.

- Vendredi 18 à 14h : Sugar Man, à 20h30 : Dirty Dancing, puis démonstration et inititation à la danse afrocubaine par La Timba.

- Samedi 19 à 14h30 : ciné-goûter pour les petits, Fantasia, puis animation avec la pianiste de 16 ans Justine Dewerpe, à 20h30 : diffusion du film I’m not there accompagné par Terminal to Heaven (pop/punk/rock)

- Dimanche 20 à 14h30 : dPost redemption accompagné par Little Boy (rock), à 20h30 : diffusion du film Le Concert.

Pratique. Du 17 au 20 octobre au cinéma Le Cabieu, Ouistreham. 02 31 97 39 52. www.cinemalecabieu.cine.allocine.fr