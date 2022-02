Attention, en toute fin de journée demain, mardi 5 janvier, une nouvelle dégradation arrive par les côtes de Manche et la neige devrait faire son come back en Normandie ... Des chutes de neige sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi, 2 à 5 centimètres selon Météo France. Le Centre-Manche et le Nord-Cotentin pourrait être particulièrement touché par ce nouvelle épisode.







