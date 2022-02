A l'affiche cette semaine : L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet

Le jeune T.S. Spivet vit au fin fond du Montana, dans une ferme isolée, avec son père, un fermier, sa mère, une chercheuse qui étudie les insectes, sa sœur et son frère jumeau. Ce dernier meurt accidentellement, et l’atmosphère de la maison change. Malgré sa détresse, T.S., qui est un surdoué, ne cesse d’étudier et d’inventer des objets. C’est ainsi qu’il met au point une machine à mouvement perpétuel, qui obtient un prestigieux prix scientifique. T.S. part un matin, sans rien dire à ses parents, et traverse les États-Unis pour se rendre à Washington.

Dès les premières images, on reconnaît l’atmosphère particulière du réalisateur du “Fabuleux destin d’Amélie Poulain”, avec ces couleurs chaudes et cette histoire teintée d’humour et de mélancolie. Sur les traces du jeune héros, on traverse des paysages splendides, magnifiés par une superbe 3D. Comme à son habitude, Jean-Pierre Jeunet agrémente son histoire de trouvailles réjouissantes, et l’on passe un excellent moment en compagnie de ce jeune surdoué qui peine à faire le deuil de son frère jumeau.

Au passage, le réalisateur offre une hilarante satire de la télévision et de ses fausses valeurs. Ce joli hommage aux valeurs familiales est, malheureusement, un peu trop long. Mais le spectacle est total, et l’interprétation est savoureuse, en particulier celle jeune Kyle Catlett, qui possède la finesse et la maturité des plus grands.

Aventures franco-américaines en 3D. De Jean-Pierre Jeunet, d’après le roman de Reif Larsen, avec Kyle Catlett (T.S. Spivet), Helena Bonham Carter (le docteur Clair), Judy Davis (Jibsen), Callum Keith Rennie (le père), Niamh Wilson (Gracie), Dominique Pinon (Deux Nuages) (1 h 45).