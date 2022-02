Achat de voitures d'occasion : comment éviter les pièges

Les experts et autres habitués de l’achat de véhicules d’occasion sont formels : toute acquisition de particulier à particulier doit se faire avec la garantie d’un contrôle technique le plus récent possible. La précaution permet d’éviter nombre de déconvenues. Les professionnels de l’occasion en profitent pour rappeler à juste titre que les achats en concessions sont agrémentés de garanties. "C’est d’ailleurs ce qui explique que nous affichons un prix plus élevé que lors d’une vente de particulier à particulier, d’autant qu’il faut y ajouter la TVA sur la marge", explique Gérard Aubry, responsable d’AZ Normandy, basé à Hérouville Saint-Clair.



Inspection minutieuse

Mais chez un professionnel, comme avec un particulier, il est également bon de vérifier quelques éléments. Les vendeurs ne sont pas toujours attentifs aux caractéristiques renseignées dans la fiche du produit. "Il est bon de vérifier la finition exacte ou la puissance du moteur", rappelle Gérard Aubry. La carte grise renseigne sur la puissance en kilowatts qui doit correspondre aux chevaux annoncés. "Il suffit alors de la multiplier par 1,36".

Lors de l’achat, une inspection d’ensemble s’impose. Clignotants, phares, feux de détresse et essuie-glaces : tout doit bien entendu fonctionner. Lors de la vérification de l’état de la carrosserie, le dessous du véhicule ne doit pas être négligé. Les points de rouille ou les mauvaises soudures doivent être décelés, tout comme les endroits où la peinture forme des cloques.

Enfin, lors du test, bien s’assurer que le lors de la mise du contact, tous les témoins s’allument. Dans le cas contraire, demander un devis pour connaître le coût de la réparation qui sera à déduire lors de l’achat.