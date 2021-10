Steve Savidan : y a-t-il une vie après le foot ?

un 'meilleur” qui doit beaucoup à l'attaquant Steve Savidan, dont on peut comprendre qu'il ait accepté, le jour de ses 31 ans, un contrat avec l'AS Monaco. Formalité de la visite médicale. Et là coup de tonnerre ! Steve apprend qu'il est atteint d'une déficience cardiaque rédhibitoire. Retraite forcée.

Pour ce garçon parti de si loin, qui avait tout misé sur le foot et sentait la consécration à portée de crampons, ce coup avait de quoi l'abattre. Ses amis, son épouse Karine et ses enfants sont aujourd'hui sa planche de salut.

Steve a éprouvé le besoin de revenir sur sa destinée brisée. De tout raconter, avec son franc parler habituel. Un garçon décidément bien attachant.



Une balle en plein cœur

Auteur : Steve Savidan

Genre : autobiographie

Edition : du Rocher, 216 pages avec encarts photos, 17 €





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire