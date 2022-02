Nouvelle campagne choc, contre l'utilisation du téléphone au volant

Le smartphone est selon la Sécurité routière le seul dispositif qui cumule les quatre sources de distraction (auditive, visuelle, physique et cognitive) qui peuvent détourner l'attention d'un conducteur. Écrire un message en conduisant oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pendant en moyenne 5s, ce qui multiplie les risques d'accident par 23.

Malgré ce risque, 31% des automobilistes prétendent lire des SMS, des mails ou diverses notifications tout en conduisant. Ils sont aussi 13% à avouer écrire des textos ou même tweeter au volant. Cette proportion est encore plus importante chez les moins de 25 ans, les plus habitués à lire leurs SMS tout en conduisant (65%), et les 25-34 ans, les plus prompts à y répondre (34%).

Par ailleurs, 15% des automobilistes sondés avouent s'être déjà fait peur tout en consultant leur téléphone portable. Une forte majorité (71%) aimerait aussi pouvoir disposer d'une fonctionnalité indiquant à leurs interlocuteurs qu'ils sont en train de conduire et donc momentanément indisponibles.

Cette campagne de prévention est lancée à la fois à la télévision et sur internet afin d'interpeler un maximum d'automobilistes.