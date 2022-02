Immobilier : le marché de l'ancien se crispe

“Nous n’avons pas constaté le réajustement des prix attendu”, précise Me Eric Rungeard, délégué à la communication du Conseil régional des notaires. Cette année 2013 sera toutefois moins cauchemardesque que 2012.

Attention aux grandes disparités de prix

Derrière ces chiffres calmes, se cachent en réalité de grandes disparités. Car les professionnels sont formels : un bien qui cumule les deux défauts majeurs (mal situé et de mauvaise qualité), a pu perdre jusqu’à 40 % de sa valeur. Pour les acheteurs, ces prix bas ajoutés à des taux bancaires historiquement faibles, offrent des perspectives intéressantes, “même si on sent que la conjoncture pèse, qu’un certain pessimisme plane”, admet Me Rungeard.

Vente : les prix 2013 à Rouen par quartiers :

(prix médian du 1er avril 2012 au 31 marts 2013)

-Boulingrin : 2 300 €/m2

-Cathédrale : 2 500 €/m2

-Gare SNCF : 2 500 €/m2

-Saint-Gervais : 2 500 €/m2

-Préfecture : 2 400 €/m2

-Saint-Sever : 2 000 €/m2

-Les Sapins : 1 400 €/m2

-Hors Rouen (agglomération proche) : 1 710 €/m2

Maisons anciennes :

(prix médian pour 115 m2)

-Gare-St-Gervais : 266 000 €

-Jardin des Plantes : 200 000 €

-Sapins-St-Hilaire : 195 000 €

Agglomération :

-Bois-Guillaume : 295 000 €

-Grand-Quevilly : 250 000 €

-Sotteville : 225 000 €

-Petit-Couronne : 220 000 €

-Bonsecours : 215 000 €

-St-Etienne-du-R : 200 000 €

-Déville : 185 000 €

-Gd-Couronne : 180 000 €

-Oissel : 175 000 €

-Petit-Quevilly : 170 000 €