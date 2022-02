Le Stade Malherbe a annoncé la présence de plusieurs joueurs attendus ce dimanche lors du match gala entre Caen et le Milan AC : parmi eux, la vedette brésilienne Robinho. A 29 ans, le joueur est passé par les équipes mythiques du Real Madrid et de Manchester City et compte 90 sélections internationales. Parmi les autres têtes d'affiche, le défenseur français Philippe Mexès, l'attaquant Alessandro Matri et l'ancien Caennais M'Baye Niang.