Assemblée Nationale, l'UMP Cousin ironise sur le député PS Travert

Dans un communiqué envoyé cet après-midi à la presse, Jean-Manuel Cousin, le délégué UMP de la circonscription de Valognes-Coutances met sous le feu des projecteurs "l'erreur" de vote de Stéphane Travert hier soir à l'Assemblée Nationale.

Des députés PS se trompent de bouton

Les députés étaient invités hier soir, mercredi 9 octobre, à se prononcer sur les amendements tendant à supprimer l'article 4 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Huit députés de la majorité gouvernementale ont voté pour (cf résultats ci-dessous). Parmi eux figure le député PS de Valognes-Coutances Stéphane Travert.

Absence

Stéphane Travert nous a précisé sur twitter qu'il n'était pas présent dans l'hémicycle lors de ce vote hier soir et que l'erreur avait été commise par un collègue à qui il avait donné une délégation de vote. Il n'est donc pas directement responsable de cette erreur de vote.

@tendanceouest pas d erreur de vote p/moi mais le collègue qui avait ma délégation. Verifiez vos infos avant diffusion. #deontologie #art4 — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) October 10, 2013

Jean-Manuel Cousin ironise

L'occasion était trop belle pour l'UMP Jean-Manuel Cousin qui évoque une "bourde" et précise avec ironie les modalités pratiques du vote à l'Assemblée : "Il faut dire que le vote des députés n’est pas un exercice facile. Ils doivent en effet appuyer sur l’un des trois boutons installés sur leur pupitre à l’Assemblée nationale pour se déterminer. Avec oui, non et abstention, trois possibilités leur sont offertes. On peut donc comprendre que certains parlementaires s’y perdent tant ils semblent habitués à répondre « oui » aux désirs et volontés de leurs ministres."

Le vote des députés devra être reprogrammé pour valider l'article de loi du gouvernement.