100 ans de Malherbe : un livre fait le tour de la question

D’où est né ce projet ?

“Des réseaux sociaux qui parlent du Stade Malherbe. Des amitiés se sont créées autour du club et sont allées jusqu’à aboutir à ce projet qui est donc né de la virtualité. Pas moins de 13 auteurs et deux chercheurs ont assuré la rédaction de ce livre qui a mobilisé au total une vingtaine de personnes.”

Que peut-on y trouver ?

“Les 100 saisons de la vie du club sont résumées, et même la préhistoire du SMC, en abordant l’arrivée du football en Normandie. Nous avons tenté de répondre à toutes les questions que peut se poser un passionné du Stade Malherbe. Cet ouvrage, de par les anecdotes et les frises temporelles, et aussi un livre historique susceptible d’attirer toutes les personnes intéressées par l’histoire de Caen.”

Quel est votre lien avec le club ?

“Le livre a été rédigé par un groupe d’auteurs indépendants.”