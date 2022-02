Grand-Couronne : Appel à témoins après la découverte d'un corps dans la forêt de la Londe

Ce sont des cueilleurs de champignons qui ont fait la macabre découverte dimanche 6 octobre. Ils sont tombés nez à nez avec le corps d'une femme dans la forêt de la Londe à Grand-Couronne, près de Rouen. Après examen du corps, cette femme n'aurait pas subi de coups violents pouvant entraîner la mort.

Après des recherches vaines dans les fichiers des personnes signalées disparues, la brigade criminelle de la Sûreté départementale a lancé un appel à témoins pour tenter d'identifier la défunte dont la mort n'excède pas un mois. Elle aurait entre 50 et 70 ans, mesurait 1m46 avec les cheveux clairs et de corpulence mince.

Elle portait une alliance, des boucles d'oreille et deux colliers en métal jaune. L'un d'eux est un crucifix, l'autre un pendentif serti de deux pierres, une verte et une rouge. Elle était habillée d'un T-Shirt bleu clair, d'un bermuda noir et d'une paire de basket de marque Reebok. Toute personne pouvant donner des renseignements quant à l'identité de cette femme est invitée à appeler la brigade criminelle au 02 32 81 42 55 ou 02 32 81 42 54.