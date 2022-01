La résidence hôtelière sociale de Colombelles sort de terre

L’établissement participera à l’émergence d’une zone en pleine expansion, au sein de laquelle près de 300 des 450 logements prévus pour 2016, sont déjà sortis de terre.

Dans les cartons depuis 2009, l’hôtel à vocation sociale, et dont le qualificatif solidaire semble mieux correspondre, visera à regrouper plusieurs publics au sein d’un projet unique en Basse-Normandie. “La première expérience à Evreux nous pousse à croire qu’il est possible de faire cohabiter des sans-domicile fixe, des étudiants et des clients classiques de l’hôtellerie”, présente Fabrice Bourdeau, directeur de l’association Revivre qui s’occupera de la gestion de l’établissement. Le bailleur social Foyer Normand et la municipalité de Colombelles soutiennent également ce projet. “Tout est pensé pour que ces différents publics ne se gênent pas. Il en va de la prospérité de cette entreprise dont l’équilibre financier passe par une bonne fréquentation, puisqu’il ne fonctionnera pas uniquement à l’aide de subventions.” Une quinzaine d’emplois seront créés.

L’hôtel comptera 72 chambres et bénéficiera d’espaces verts conséquents. Le coût de construction, basée notamment sur des modules “Bâtiment basse consommation”, est estimé à 5,2 millions d’euros. “Ce projet est très complet car il permet à la fois d’être solidaire envers des personnes sans-abri que nous aidons vers la réinsertion, mais aussi à former des jeunes, aux métiers de l’hôtellerie”, s’enthousiasme le président de l’association Revivre, Bernard Falet. “Il faut être gonflé pour monter un tel projet !”