Les BTS gardent la cote

La fin de l'année scolaire approche à grand pas et c'est le moment pour les 6 000 élèves de terminale bas normands, de penser à leur entrée dans l'enseignement supérieur. Chaque année dans l'académie de Caen, près de 2 500 étudiants choisissent d'intégrer un BTS (Brevet de technicien supérieur). Formation supérieure en deux ans, le BTS propose 145 filières. Pour la Basse-Normandie, 74 établissement publics ou privés proposent ce genre de formation pour exactement 2 226 places toutes fillières confondues. Autant dire que les heureux élus ne sont guère nombreux par rapport à plus de 17 000 demandes ! Anne Robin, conseillère d'orientation au CIO de Caen, observe depuis quelques années 'un véritable engouement pour ces filières courtes, où l'étudiant est davantage encadré” qu'à l'université.

Pour être un pro !

Autre possibilité, le BTS en alternance. L'étudiant est salarié d'une entreprise et suit en même temps des cours dans un établissement. Ce mode d'apprentissage fait du BTS une formation professionnelle avant tout. L'objectif du diplôme était de permettre une insertion professionnelle immédiate mais la majorité des diplômés poursuivent désormais leurs études.



