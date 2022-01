Découvrez le clip du dernier extrait des Killers !

C'est sur les réseaux sociaux que les Killers ont annoncé la sortie d'une titre inédit pour célébrer les 10 ans de longevité du groupe. Un titre inédit qui se chargera de propulser la sortie prochaine d'un best of compilant tous leurs plus grands succès : "Shot at The Night"

En plus des tubes "Mr. Brightside", "Somebody Told Me" et "Smile Like You Mean It", le groupe aux millions d'albums vendus ajoutera un nouvel extrait au plus grand bohneur de leur fans.

"Shot at the Night" a été enregistré avec Eddie Murphy en collaboration avec M 83.

Découvrez le clip des Killers Shot à The Night !