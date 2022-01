Cimetière Monumental de Rouen : des tombes d’exception en péril

Le cimetière Monumental de Rouen est l’un des plus beaux de France. Surnommé le "Père Lachaise rouennais", ses dix hectares avec vue époustouflante sur la ville abritent des centaines de stèles et monuments funéraires âgés de 100 ans et plus.