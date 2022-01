Radiothérapie : le centre Baclesse à Caen s'offre le "must"

"Il permettra des traitements plus précis des tumeurs, avec une dose de radiations plus importante sur les organes malades, tout en protégeant au mieux les tissus sains avoisinants", explique le Dr Jean-Claude M’Vondo, médecin oncologue radiothérapeute. "L’idée, c’est de proposer aux patients de Basse-Normandie les meilleures techniques pour les soigner", précise Sylvie Damourette, en charge du projet.

Un investissement lourd : près de 4,5 millions

L’acquisition de Clinac IX vient achever la rénovation du service de radiothérapie, entreprise il y a deux ans, avec la mise en service de la tomothérapie en mars 2011 puis de Cyberknife en février 2012. Il remplace le "plus ancien accélérateur linéaire existant, le Saturne 41" et représente un investissement lourd pour le centre de lutte contre le cancer, qui affiche cette année un déficit prévisionnel de cinq millions d’euros. "Les travaux ont été chiffrés à deux millions d’euros. La machine coûte elle près de deux millions et demi", indique Sylvie Damourette

Une mise en service en janvier 2014

Clinac IX sera livré le 21 octobre prochain. Il sera installé au pied de la façade principale, dans un bunker dont la construction a débuté en mai. Le chantier, qui perturbe nécessairement le stationnement sur place (24 places de parking ont été provisoirement condamnées) doit s’achever d’ici la fin du mois de novembre. La mise en service de Clinac IX est prévue le 13 janvier.