Cuisinez un Dahl à la mode Népalaise

Dahl

Pour 4 personnes

Préparation-cuisson : 25 mn

350 g de lentilles corail

1 cuillerée à café de curcuma en poudre

1/2 cuillerée à café de piment en poudre

1 cm de racine de gingembre

2 gousses d’ail

1/2 cuillerée à café de garam masala

Sel, 25 g de beurre, 1 pincée de cumin en poudre

1 petit oignon

Rincez les lentilles puis mettez les dans une casserole et couvrez avec 1 litre d’eau bouillante. Ajoutez le curcuma et le piment, couvrez.

Pendant ce temps, pelez le gingembre, coupez-le en 4 rondelles, puis ajoutez-les aux lentilles. Épluchez l’ail et écrasez-le dans la casserole. Dès que les lentilles parviennent à ébullition, réduisez le feu et laissez mijoter pendant 10 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres et qu’elles aient absorbé presque toute l’eau.

Incorporez le garam masala, puis ajoutez du sel et, si le mélange est encore trop liquide, laissez mijoter encore 5 minutes sans couvercle.

Pendant ce temps, faites chauffer le beurre dans une petite poêle avec le cumin. Épluchez et hachez l’oignon, faites-le blondir doucement dans le beurre épicé.

Mettez le dahl dans un plat, incorporez l’oignon et servez.