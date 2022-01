14341. Municipales 2014 : le maire d'Ifs ne se représente pas

Membre de la gauche citoyenne, majoritaire au conseil municipal ifois, Jean-Paul Gauchard a expliqué son choix pour deux raisons. "Ma conviction politique me pousse à prendre cette décision car je suis en faveur du mandat unique pour permettre à la classe politique de se renouveler", a-t-il expliqué. "Et puis je fais ce choix aussi pour des raisons personnelles, afin de pouvoir consacrer plus de temps et d'énergie à mes quatre enfants".

La tête de liste de la gauche citoyenne à Ifs sera conduite par Sylvaine Baumard, 54 ans, actuelle première adjointe à la mairie. La liste sera composée de 33 noms. Ses membres devraient présenter leur programme pour le prochain mandat, à partir de la mi-novembre.