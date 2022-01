Le SPO Rouen rate son début de saison et espère rebondir sans tarder au Kindarena

Avec un bilan de cinq victoires pour six défaites, les Rouennais ont obtenu des résultats en dent de scie. Mais c’est surtout le premier match de la saison, samedi 14 septembre, qui n’a pas rassuré une équipe fortement modifiée à l’inter-saison (lire ci-dessous). Les Normands se sont inclinés en Alsace chez le promu Souffelweyersheim (69-62).

Les Rouennais, qui n’arrivent pas à se libérer et à convaincre, ont l’occasion de se rattraper cette fois-ci à domicile, ce vendredi 20 septembre, avec la réception de Lille sur le parquet du Kindarena (20h). A l’instar des Haut-Normands, les Lillois n’ont pas non plus brillé lors de la première journée, puisqu’ils se sont inclinés sur leur parquet face à Evreux, sur le score de 70-78. Le duel, entre deux équipes qui visent toutes deux une place en play-offs, s’annonce prometteur.