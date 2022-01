Tous les matins entre 8h00 et 8h30 jouez avec la Normandie, retrouvez un lieu célèbre de notre région et à l'occasion de la fête du jeu d'Equeurdreville (vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre) gagnez votre jeu de société offert par vos magasins Jouet Club.

Rendez-vous dans Normandie Matin avec Wilfried pour jouer à Vous Êtes Ici !