Un livre sur Joseph-Félix Bouchor, le peintre de Freneuse

Co-écrit par Lionel Dumarche et Killian Penven, tous deux originaires de Freneuse, commune proche de Rouen où vécut Jospeh-Félix Bouchor (1853-1937), l'ouvrage intitulé "Bouchor, le peintre de Freneuse" rend hommage à ce peintre de la Belle Epoque. "Ce grand voyageur se déplace peu, peignant ce qui s’offre à son regard : les meules de paille dans les champs, les boucles de la Seine, ses voisins, la Famille Fréret, dans leurs activités agricoles… en fait une Normandie traditionnelle où le grand-père presse le cidre, les jeunes filles cueillent les fruits et les vaches paissent sous les pommiers en fleur", dévoilent les deux auteurs du livre. L'occasion de redécouvrir un talent parfois négligé et la Seine côté Elbeuf, moins prisée des grands Impressionnistes.

BOUCHOR LE PEINTRE DE FRENEUSE, Editions Point de Vues. Par Lionel Dumarche & Killian Penven.

60 Pages – Format 22 x 22 cm. Prix 22 €.