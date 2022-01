Depuis une semaine et jusqu'à vendredi prochain, Tendance Ouest vous offre toute la journée vos places pour la Foire Internationale de Caen qui ouvre ses portes ce vendredi sur le thème de l'Himalaya.

Des places sont à remporter le matin entre 5h et 9h avec Wilfried, entre 16h et 20h avec Laure et dimanche matin de 9h à 12h dans le Duel avec Ilias.