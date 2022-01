Campagne des municipales : Les élus caennais réagissent à l'offensive de Philippe Lailler

Lundi 16 septembre, Philippe Lailler assurait chez l'un de nos confrères que "Philippe Duron a sali l'image des politiques", notamment parce qu'il "figure parmi les plus grands cumulards de France". Il levait également le doute sur "certains appels d'offre locaux".



Ces propos n'ont pas manqué de faire réagir les élus de la majorité municipale auprès de l'ensemble de la presse locale. Au cours d'une conférence de presse, "La ligne rouge a été franchie" a fait savoir Corinne Feret. La numéro 2 de la mairie dénonce des attaques personnelles qui ne sont pas "dignes d'une campagne démocratique". De son côté, Sylvie Relland, maire-adjointe de quartier, a déclaré que "ce n'est pas respectueux de mettre la campagne à ce niveau là". Jean-Claude Guillouf, conseiller municipal délégué aux Sports, a choisi d'aller encore plus loin en dénonçant des propos "dignes de l'extrême droite" Et de se demander "si Lailler n'en fait pas partie".