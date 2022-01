Un caseyeur de Granville a heurté un rocher à Chausey ce jeudi 12 septembre, vers 4 h du matin. Le

"Gerlean", s’est échoué lors de la marée descendante, à son bord le patron pêcheur et deux marins, personne n’a été blessé.

Le bateau a été renfloué vers 9h avec la remontée de la marée. Le caseyeur a pu être remorqué par un canot de la SNSM, et regagner son port d’attache sans encombre une heure et demie plus tard.