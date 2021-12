A Juno Beach, un hommage aux Canadiens en Afghanistan

Portraits d'honneur est une fresque de 13 mètres de long et de 3 mètres de haut. Elle présente 158 visages de soldats, marins et membres d'équipages aériens canadiens qui ont fait le "suprême sacrifice pour la liberté et la démocratie, lors de la guerre d'Afghanistan".

"Saisis sur la toile, les visages des héros canadiens des temps modernes nous rappellent qu'ils étaient animés par le même esprit que les braves débarqués sur Juno Beach en 1944".

Il s'agit de la première présentation de Portraits d'honneur en dehors du Canada.

Pratique. Portraits d'honneur du 21 septembre au 13 octobre au centre Juno Beach