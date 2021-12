Depuis un accident de voile fin juillet dans le golfe de Gascogne, alors qu'il tentait de rejoindre La Corogne en solitaire, son corps n'a pas été retrouvé. Il avait 51 ans. Ecoutez l'hommage de Guillaume Baron, directeur adjoint de ce service d'Etat.

Caen rend hommage à Jean-Michel Patry

Cet ancien enseignant en lycée agricole a rejoint l'administration publique en 1989, en collaborant pour la direction régionale de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, pendant 10 ans. Il fut également directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole de Seine-Maritime (1999-2005), directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise (2005-2008), puis directeur adjoint de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (2008-2009).

Depuis 2011 , la DDTM regroupe les anciens services de l'Etat dédié à l'agriculture, aux forêts, aux équipements et aux affaires maritimes. Elle emploie 300 personnes dans le Calvados.