Loved Me Back To Life, le nouveau single dance de Céline Dion

A 45 ans, Céline Dion dévoilera le 5 novembre prochain un nouvel album en anglais "Loved Me Back to Life". Pour son retour en anglais, alors qu'elle vient de sortir un album en français (31e album, Sans attendre, en 2012, album le plus vendu l'année dernière en France), Céline Dion a travaillé avec de grands noms de la musique anglo-saxonne, comme Ne-Yo, Stevie Wonder ou encore Sia.

La chanson s'appelle Loved Me Back to Life et a notamment été composée par Sia, qui s'est récemment fait remarquer sur le tube planétaire de David Guetta, Titanium, et a écrit les paroles de Diamonds de Rihanna.

Si nous pouvons objectivement reconnaitre que Céline Dion a une voix, sur ce nouveau titre, le recours à l'auto-tune la segmente, l'aligne sur une tonalité et la modifie... loin de ses qualités vocales !