CAEN - METZ (0-2) : Malherbe battu par son manque de réalisme

Malherbe avait-t-il trop voulu retenir les leçons du match perdu en Coupe de la Ligue contre Auxerre (0-3), le 27 août dernier, après avoir dominé pendant toute la rencontre ? Possible, car hormis une incursion conclue par une frappe de Mathias Autret dès la première minute de jeu, il fallut attendre une demi-heure pour voir la première action construite accoucher d’une occasion du côté des Malherbistes.

Les Rouge et Bleu auraient pu rentrer aux vestiaires avec un but dans la musette si Damien Perquis ne s’était pas détendu sur une frappe à bout portant de Yéni N’Gbakoto (3e). La suite fut très compliquée jusqu’à la demi-heure de jeu donc. Les Caennais montaient d’un cran et reprenaient définitivement le contrôle des opérations. Peu en vue jusque là, Mathias Autret était alors parfaitement lancé en profondeur par Ngolo Kanté. Mais seul face au portier adverse, le joueur prêté par Lorient au SMC cette saison, ouvrait trop son pied (44e).



Grosse désillusion

Au retour des vestiaires, les Messins se montraient tout aussi entreprenants qu’en début de première mi-temps. Mais les Caennais n’en étaient pas moins les premiers à manquer d’ouvrir le score sur une lourde frappe de Jonathan Kodjia bien détournée par Anthony M’fa (49e). Mathieu Duhamel retrouvait quelques instants plus tard l’ancien attaquant d’Amiens qui dévissait (50e). La combinaison fonctionna à nouveau, mais dans l’autre sens... sans plus de réussite (52e).

A son tour, Mathias Autret s’essayait sur un bon centre de Jonathan Kodjia, mais sa reprise de volée était magnifiquement détournée en corner (67e). Ce dernier était encore dans un bon coup sur corner, mais un défenseur messin dégageait sur sa ligne une tête surpuissante (73e).

Le manque de réalisme caennais allait alors se payer cher. Diafra Sakho s’envolait plus haut que tout le monde sur un centre de Yéni N’Gbakoto. Damien Perquis s’étirait pour repousser le ballon, mais Nicolas Fauvergue suivait bien et poussait le cuir au fond des filets (0-1, 75e). Les Messins en remettaient une couche à deux minutes de la fin du temps réglementaire, sans avoir d'ailleurs subi la vague adverse qui aurait dû se faire attendre. Diafra Sakho, lancé en profondeur, se jouait de Molla Wagué avant de déclencher une frappe croisée imparable (0-2, 88e). Malherbe ne put s’en remettre.



La feuille de match

Caen - Metz : 0-2 (0-0)

8 132 spectateurs

Buts : Fauvergue (75e), Sakho (88e)



Cartons jaunes : Appiah (5e) pour Caen, Sakho (31e) pour Metz

CAEN : Perquis - Seube, Felipe, Wagué, Appiah - Agouazi, Rothen (Fajr, 81e), Kanté - Autret (Koïta, 70e), Duhamel, Kodjia

METZ : M’fa – Bussmann (Lancina, 90e), Marchal, Choplin, Metanire - Rocchi, Kashi, Sarr, N’Gbakoto (Bourgeois, 88e), Lejeune (Fauvergue, 50e) - Sakho