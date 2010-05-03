En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
Les pronostics d'Apollinaire 03.05.2010

Les pronostics d'Apollinaire pour le quinté du lundi 3 mai 2010 à Chantilly.

Publié le 03/05/2010 à 08h57 - Par Jean-Baptiste Bancaud
Se court à Chantilly, dans la 1ère course, 16 partants, 2400 mètres. Je vous conseille le 3 TAVERNY, le 5, le 12, le 7, le 14, le 6, le 13 et le 4. Départ 13h35. Hier, je vous ai donné le Tiercé dans le désordre. Bonne semaine, à demain.

