Près de Rouen, le garage où l'on fait ses réparations soi-même

Transmettre sa passion pour la mécanique auto et moto au plus grand nombre. C'est de cette idée qu'est parti David Gallioz lorsqu'il a décidé d'ouvrir les portes d'un garage solidaire. Ancien mécanicien de la marque au losange, il a créé Auto Moto Service à Franqueville-Saint-Pierre, une entreprise unique en Seine-Maritime : en plus de proposer les services d'un garage classique, ce passionné permet à ses clients de participer aux réparations de leur véhicule.

Une manière de travailler qui a un nom : le "self garage". "Je loue le pont et tous les outils nécessaires aux réparations puis j'assiste les clients dans les différents travaux à faire. Nous travaillons ensemble, c'est convivial. Certains me demandent des conseils, d'autres viennent pour apprendre à faire une vidange", indique David Gallioz. "Je vérifie toujours les réparations faites par les clients, j'ai ma part de responsabilité lorsque les voitures sortent de mon garage."

Une formule économique

Une aubaine pour les curieux qui voudraient mettre les mains dans le moteur mais aussi pour ceux qui ont un regard attentif sur leurs dépenses. Comptez 17€ pour une heure de location du matériel. "Nous sommes bien loin des factures sans fin des garages de marque. Le but est bien de faire des économies pour un résultat identique à celui d'un garage classique". Autres avantages : les huiles usées des vidanges ne traînent plus au fond des garages des particuliers en attendant un passage à la déchetterie.

Sans oublier la totale transparence entre le professionnel et ses clients : "Ils peuvent voir d'eux-mêmes les pièces abîmées." Même si les femmes se font encore rares dans la liste des clients du self garage, David Gallioz ne doute pas qu'elles finiront par arriver. "Il suffit d'oser mettre les mains dans la graisse."

Pratique. AMS 15 rue Gustave Eiffel, ZAC des Champs Fleuris, à Franqueville-Saint-Pierre. Tel. 06 08 85 31 03