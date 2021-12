L'Orne : dans l'illégalité, pour l'exemple ?

L'élu ornais est co-rapporteur du rapport remis au Premier ministre, sur ce sujet, en mars dernier.

Sur le site web de Paris Match, il dénonce "le pouvoir, qui n’est plus entre les mains du ­Premier ministre ou du président de la République, mais dans celles des administrations centrales" Et pour leur résister, l'ornais prépare un coup d’éclat : "Je vais demander à mes services de ne pas tenir compte des prescriptions des administrations centrales et porter l’affaire devant le Conseil d’État pour rappeler que l’autonomie et la liberté des collectivités territoriales sont dans la Constitution."

Alain Lambert ajoute : "La Cour des comptes passe son temps à dénoncer les gaspil­lages de l’argent public, mais ses rapports restent lettre morte, il faut aller plus loin. Peut-on ­encore se permettre cette politique de l’autruche en période d’économies ­budgétaires ?".