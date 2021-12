Au tribunal de Rouen : coup de nerf, il secoue le bébé

Trois mois auparavant, soit le 27 avril, la mère, passionnée d'équitation, venait de remonter à cheval. Pendant ce temps, le père, accompagné de leur bébé de 2 mois et demi, alla faire les courses à Mont-Saint-Aignan. Or, au moment de passer en caisse, le nourrisson se mit à pleurer. Le père le calma, puis finit ses achats. Plus tard, il l'installa dans le cosy et reprit la route. Le bébé se remit à pleurer, une demi-heure, trois quarts d'heure… Le jeune homme tenta bien, tout en conduisant, de le rassurer. En vain. Pas cette fois.

Devenu livide

Alors, le père s'arrêta pour prendre son fils. Il l'attrapa si violemment par le buste que la tête du petit partit en arrière. "Ça suffit", cria-t-il. L'enfant se tut. Les parents arrivèrent simultanément à leur domicile, au Grand-Quevilly. Le bébé leur parut livide, comme "déconnecté". Ils l'emmenèrent alors aux urgences. La petite victime souffrait d'un traumatisme crânien avec plusieurs hémorragies intracrâniennes. Elle y resta trois semaines, avant d'être placée trois jours.

Le père a été condamné à trois mois de prison avec sursis.