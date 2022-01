Au tribunal de Rouen : une entrée remarquée en détention

S. M. 24 ans, est originaire d’Elbeuf. Il avait été condamné à plusieurs reprises, pour des faits de violences et de conduite sans permis. Le 26 février dernier, vers 17h15, il se présenta à la maison d’arrêt de Rouen pour effectuer ses peines. Les agents pénitenciers le fouillèrent. Ils découvrirent 31,5 grammes de résine ainsi que 4,5 grammes d’herbe de cannabis. Ce consommateur avait anticipé son arrivée et fait quelques provisions. L’administration en informa le procureur.

Des provocations punies

Sept mois plus tard, le 23 septembre, c’est détenu que S. M. a comparu devant le tribunal pour détention de stupéfiants. Le jeune homme s’est montré peu loquace.

“Que faites-vous en détention, demanda le juge.

- Rien, à part du sport, répondit le prévenu.

- Vous travailliez, avant la détention ?

- Non.

- Vous avez fait des formations ? Des stages ?

- Ça m’est arrivé.

- Vous n’avez pas de revenu.

- Non, je vis chez mes parents.

- Avez-vous quelque chose à ajouter ?

- Non , à part que j’ai arrêté de fumer”.

Alors que sa libération approchait, il a rempilé. Il devra effectuer deux mois de prison supplémentaires.