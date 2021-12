Peu connu, ce métier consiste à assister le médecin légiste. Elle exerce au sein de l'Institut de médecine légale dirigé par le Professeur Proust, qui compte 14 médecins légistes et un autre technicien. Leur travail se fait en étroite collaboration avec les policiers et gendarmes de Rouen, Evreux, Dieppe et le Havre, dans le cadre d'enquêtes policières.

Loin des clichés véhiculés par les séries télévisées, l'autopsie est une étape importante pour élucider les décès aux circonstances particulières. Pour elle, il ne faut pas confondre réalité et fiction : "Autopsier, c'est la vraie vie, pas la télé. Il y a de vrais drames, il faut y être préparé physiquement et psychologiquement".

Le plus chargé émotionnellement pour la jeune femme reste sans doute les examens de jeunes enfants et de bébés. Elle pense avant tout à la famille : "Comprendre le décès leur permettra de faire leur deuil plus facilement, ça me motive vraiment". Passionnée par son métier hors du commun, elle "n'imagine pas faire autre chose !".