Insolite, un chien sauve un chat avec son sang

C'est une belle histoire, ramenée de Nouvelle-Zélande...

Rory, un chat au poil roux, avait avalé de la mort au rat et a été amené par sa propriétaire, Kim Edwards, aux urgences vétérinaires de la petite ville de Tauranga (île du nord), racontent les journaux néo-zélandais.

L'état de santé du chat se détériorait rapidement et nécessitait une transfusion en toute urgence, mais la vétérinaire, Kate Heller, ne disposait pas de suffisamment de temps pour envoyer un échantillon au laboratoire pour tester le groupe sanguin du malade.

Le sang du chien de la voisine

La propriétaire a donc décidé d'utiliser du sang de chien, qu'elle a prélevé sur l'animal d'une voisine, un labrador. "Les gens vont penser que la procédure est vraiment limite, et elle l'est... Mais ça a marché et nous avons sauvé sa vie", a déclaré la vétérinaire au New Zealand Herald.

Le chat n'aboie pas !

"Les vétos ont fait vraiment tout ce qui était possible, et même au-delà... C'est incroyable que ça ait marché", s'est réjouie la propriétaire du félin. Quelques jours après les faits, "Rory a complètement récupéré. Et nous n'avons pas un chat qui aboie ou qui va chercher le journal" !

Quand les animaux... donnent l'exemple !

- avec AFP -