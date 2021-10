Sydney (AFP). Un kangourou romp les implants mammaires d'une Australienne

Sharon Heinrich, 45 ans, se trouvait mercredi dernier sur le Riesling Trail, un chemin de randonnées pédestres et cyclistes, lorsque le kangourou a pris son élan et lui a sauté dessus.

"Je l'ai vu, je me suis dit +oh comme il est mignon+ et puis il était sur moi", a-t-elle raconté au journal Northern Argus.

"Il était plus grand que moi et si lourd", a-t-elle ajouté, expliquant mesurer 1,63 mètre. "Une fois sur moi, il s'est servi de moi pour prendre son élan et repartir, ce qui a provoqué des dégâts supplémentaires".

La cycliste a déclaré à la Australian Broadcasting Corporation que l'animal avait ensuite sauté sur l'amie qui l'accompagnait avant de s'égarer dans la nature.

Elle a ajouté que ses implants mammaires s'étaient rompus, qu'elle avait eu trois côtes fêlées ainsi que des égratignures. Son amie, qui a subi le coup du lapin, a été victime de commotion cérébrale, a-t-elle poursuivi.

Les implants "sont constitués de silicone et de solution saline. La solution saline va être évacuée par le corps mais le silicone est en train de se solidifier, c'est très douloureux", a-t-elle poursuivi, précisant qu'elle subirait prochainement une opération chirurgicale.