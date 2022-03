Canberra (AFP). Australie: une nouvelle vie au poil pour Chris, le mouton abandonné, allégé de 40 kg

Le mouton mérinos australien retrouvé après des années d'errance a été tondu jeudi avec succès par un champion de la discipline qui lui a retiré plus de 40 kg de laine, établissant un possible record. La bête, nommée "Chris" par les randonneurs qui l'ont découverte près de Canberra, avait été secourue par la RSPCA, association locale de protection des animaux. Celle-ci en avait appelé d'urgence mercredi aux spécialistes australiens de la tonte, la toison du mouton étant si épaisse que sa vie en était menacée. Il aura fallu jeudi 42 minutes à Ian Elkins, star australienne de la tonte, pour passer "Chris" sous sa tondeuse et lui retirer son manteau de laine de 40,4 kilos. "Nous avons dû lui donner un léger calmant pour qu'il se tienne tranquille", a raconté M. Elkins à l'AFP. "Nous l'avions placé sur le dos et il était très confortablement installé vu la quantité de laine qu'il avait sous lui." "Cela m'a pris 42 minutes, ce qui est très long puisqu'il me faut en général trois minutes pour tondre un mouton." "Je suis sûr qu'il se sent très, très soulagé", a-t-il poursuivi, en expliquant que dans les élevages, les moutons étaient tondus une fois par an, lors d'une opération permettant de retirer en moyenne cinq kilos de laine. Dès qu'il s'est retrouvé nu, "Chris" a été emmailloté dans une couverture matelassée destinée à le protéger du froid. La RSPCA prendra soin de lui pendant sa convalescence avant qu'il ne soit adopté. Sa toison devrait gagner un musée. Elevés pour leur laine, les mérinos risquent de gros problèmes - voire la mort - s'ils ne sont pas tondus régulièrement. En cause, les risques d'hyperthermie et d'infection. La taille de la toison retirée à "Chris", dont les propriétaires n'ont pas été retrouvés, laisse supposer que l'animal n'avait plus été tondu depuis cinq ans, a déclaré à l'AFP Tammy Ven Dange, une responsable de la RSPCA. "Il est désormais beaucoup plus mobile, c'est plus facile pour lui de se déplacer et il a déjà commencé à manger", s'est-elle réjoui. La RSPCA va prendre attache avec Guinness World Records pour vérifier si la quantité de laine récupérée ne constitue pas un nouveau record mondial. L'actuel record est détenu par "Big Ben", un mouton néo-zélandais auquel 28,9 kilos de laine avaient été retirés en janvier.

