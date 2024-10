[Photos]. Top 8 des animaux insolites retrouvés dans la Seine

1. Le béluga – Saint-Pierre-la-Garenne (Eure), 2022

L'apparition d'un béluga dans la Seine a marqué les esprits en août 2022. Cet habitant des eaux glacées du Canada a dévié de sa route pour finir piégé dans les eaux normandes. Malgré les tentatives de sauvetage, le cétacé n'a pas survécu.

Le béluga a été sorti de la Seine en août 2022. - Préfecture de l'Eure

2. L'orque – Le Havre, 2022

Quelques mois avant l'apparition du béluga, une orque malade a été repérée entre Le Havre et Rouen. Cet imposant mammifère marin, plus habitué aux océans, a provoqué un tollé médiatique. Malheureusement, elle n'a pas pu être sauvée et a été retrouvée morte.

L'animal était très malade, au point de ne plus reconnaître une orque selon Delphine Eloi, la directrice du Groupe d'études des cétacés du Cotentin, à Cherbourg. - Préfecture Seine-Maritime

3. Un piranha – Paris, 2013

En 2013, un pêcheur a eu la surprise de capturer un piranha dans la Seine. Comment ce poisson carnivore, originaire d'Amérique du Sud, a-t-il atterri là ? La théorie la plus plausible est celle d'un aquariophile dépassé par la taille de son poisson, qui l'aurait relâché dans le fleuve.

4. Un crocodile – Paris, 1984

L'histoire du crocodile dans les égouts de Paris est (presque) devenue une légende urbaine ! En 1984, les employés du service des égouts ont capturé un crocodile de 80 centimètres sous le Pont-Neuf. Ce reptile, baptisé Eleanor, a finalement été transféré à l'aquarium de Vannes, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans.

5. Un python de 3 mètres – Paris, 2012

En 2012, les policiers de la brigade fluviale ont repêché un python de 3 mètres pesant près de 40 kilos. Ce serpent exotique, probablement relâché par un propriétaire imprudent, a fini dans la Seine.

6. Une tortue alligator – Paris, 2020

En juin 2020, un promeneur parisien a croisé une tortue alligator nageant paisiblement près du pont de Bir-Hakeim. Originaire des cours d'eau du sud des Etats-Unis, cette tortue aux allures préhistoriques a été récupérée par la brigade fluviale avant d'être transférée dans un centre spécialisé.

7. Des pingouins au Havre – Chaque hiver

Eh oui, des pingouins passent l'hiver près des côtes françaises, et notamment au Havre ! Le pingouin torda, un oiseau scandinave, migre vers des latitudes plus douces chaque année, offrant un spectacle inattendu aux promeneurs.

Les fameux pingouins du Havre ! - C. Fournier

8. Un veau – Paris, 2019

En 2019, une autre découverte surprenante a été faite : un veau mort, charrié par les eaux de la Seine lors d'une crue. Ce genre de trouvaille, bien que moins exotique, est relativement fréquente après les crues, tout comme des moutons, chiens, et autres animaux domestiques.

Un animal étranger dans la seine : c'est souvent mauvais signe

Pour rappel, les animaux marins qui se retrouvent loin de leur milieu naturel (eaux très froides - ou très chaudes ! - grandes profondeurs, etc.) c'est rarement bon signe. Les animaux sont souvent malades, ou alors pire, ont été désorientés par l'activité de l'homme (des vibrations peuvent perturber leurs radars lors de leurs migrations sous-marines) et se sont perdus. Pour d'autres, il s'agit d'animaux "de compagnie" souvent interdits relâchés dans la nature quitte à les mettre en danger, et les écosystèmes qu'ils vont perturber.