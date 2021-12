Rouen : interpellés après avoir fouillé quatre Twingo

Vers 3 heures du matin, la brigade anti-criminalité (BAC) a été requise rue Duguay Trouin, dans le quartier préfecture, à Rouen, où quatre hommes avaient été vus en train de forcer la portière d'une Twingo en stationnement. Arrivés à l'angle des rue Lecat et Duguay Trouin, les forces de l'ordre ont découvert le véhicule, la portière forcée, fouillée et la carrosserie aspergée d'un fluide visqueux de type huile de moteur ou liquide de refroissement.

Les quatre suspects ont été repérés un peu plus loin, en train de se séparer, avant de se retrouver rue de Buffon. Là, ils se seraient "attaqués" à une autre Twingo. Les policiers de la BAC se sont lancés, en courant, à leur poursuite. Tous les quatre ont pu être interpellés.

Un bien maigre butin

Agés de 21 à 23 ans, ils sont originaires de Bois-Guillaume-Bihorel et Montville. Sur deux d'entre eux a été retrouvé un bien maigre butin : un adaptateur-allume cigare pour smartphone, un bidon de "polish", un parapluie et des lunettes de soleil et un désodorisant pour voiture.

Au total, le petit groupe aurait fouillé quatre Renault Twingo, toutes stationnées dans le quartier préfecture. Ils ont été placés en garde à vue après un passage par la case "cellule de dégrisement" pour trois d'entre eux.